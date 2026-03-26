Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Boğazkale Tapu Müdürü’nün Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına bakmasıyla isminin ilişkilendirilmesiyle ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek sert bir açıklama yaptı.

“Özgür Özel’in kirli ağı deşifre oldu” ve “Kirli ağ çöktü” başlığıyla haber yapan Sabah ve Takvim Gazetesi başta olmak üzere bu haberi kullanan, yayan ve bahse konu iftiraları siyasi malzeme olarak kullananlar hakkında dava açacağını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Genel başkanımız, şahsım, il başkanımız ve eski ilçe başkanımız hakkında bu iftira haberini yazdıranlar, bu haberleri kullananlar, bu haberlerin üzerine atlayıp siyaseten ismimizi lekelemeye çalışanlar müfteridir. Bu asılsız iddiaları ispatlamakla yükümlüdür. İspatlamazlarsa da alçaktırlar, şereften yoksundurlar” dedi.

“TAPU MÜDÜRÜNÜ TANIMIYORUM, KONUŞMADIM”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktığı için önce açığa alınan sonrasında tutuklanan Çorum Boğazkale İlçesi Tapu Müdürü’nü tanımadığını, kendisiyle telefonda hiç konuşmadığının altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Tanımadığım, konuşmadığım biri üzerinden itibar suikastine maruz kalmam partimize ve şahsıma yönelik sistemli saldırıların bir parçasıdır. Ortada organik bir bağ ve telefon konuşması yokken bu haberin yazılması ve isimlerimizle ilişkilendirilmesi yalandır, iftiradır, açık bir dezenformasyondur. Yalan bilgiyi alenen yaymak ve halkı kandırmaktır. Havuz medyası, kendilerine servis edilen haberleri doğrulatma gereği duymadan yayınlıyorlar ve görüşlerimizi dahi sormadan iftira atmaktan çekinmiyorlar. Gündemi değiştirmek adına bu yalan haberlere günlerdir devam ediyorlar. Bu yalancı ve iftiracılarla yargı önünde hesaplaşacağız. Tutuklanan Çorum Boğazkale tapu müdürünün ilk ifadesinde ‘Tapu kayıtlarına meraktan baktığını, bilgileri kimseyle paylaşmadığını’ söylediğini dün haberlerde izledik. Tapu müdürü kimseyle paylaşmadığını bizzat söylemesine rağmen bizimle ilişkilendirilmesi kasıtlıdır. Bu ülkede onurlu, yürekli Cumhuriyet Savcılarının ve hâkimlerin olduğuna inanıyoruz. Bu trol kalemlerin neden isimlerimizi zikrettiğinin tüm yönleriyle araştırılarak ortaya çıkarılması en başta bizim talebimizdir. Çünkü biz haram yemedik, bulunduğumuz makamları kullanarak zenginleşmedik. Yalanla, iftirayla, kumpasla işimiz olmaz. Bu nedenle de alnımız ak, başımız dik.”

HODRİ MEYDAN

Milletvekillerinin, bakanların mal varlıklarının araştırılması için parti olarak daha dün verdikleri araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, “Siyasi Ahlak ve Etik Yasası çıkarılsın, Nereden buldun Yasası çıkarılsın, tüm milletvekilleri, tüm belediye başkanları, tüm siyasetle uğraşanların ve kamu bürokratlarının mal varlıkları şeffaf olarak kamuoyuna açıklansın kim haksız kazanç elde etmiş sorgulansın diye defalarca çağrıda bulunduk. Meclis’e kanun teklifi verdik. Mal varlıklarının araştırılmasından, gerçeklerin ortaya çıkmasından neden bu kadar korkuyorlar? AK Partililer kendilerine güveniyorsa getirsinler bu yasaları, bu önergeleri hemen oylayalım. Kim haksız zenginleşme sağlamış, kim devletin imkanlarını kullanarak yolsuzluğa bulaşmış, kimler kimlerle iş yapmış çıksın ortaya” diye konuştu.

Konuşmasında AKP Çorum İl Başkanı’nın açıklamalarına da cevap veren Tahtasız, şunları söyledi:

“AKP Çorum İl Başkanı iftira haberlerin peşine takılmış ve ‘Mehmet Tahtasız bu işin neresinde açıklasın’ demiş. Mehmet Tahtasız halkının yanında. Doğrunun ve gerçeklerin yanında. Genel başkanımız ile birlikte. Biz bu işin hiçbir yerindeyiz. Biz haksız kazanç edenlerin peşinde ve takibindeyiz. 86 milyon gerçekleri görsün istiyoruz.”

GÜRLEK’E ÇAĞRI

Tapu iddialarının muhatabı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de çağrıda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “İlgili Bakan maliki olduğu gayrimenkuller hakkında açıklama yapması, yayınlanan belgeleri çürütmesi gerekirken başkalarını suçlama yoluna gitmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu iddiaları üzerine dava açacağını açıkladı. O davada doğal olarak tapu sicil kayıtları istenecek ve işte o zaman millet kimin doğru söylediğini görecektir. Aslında Sayın Bakanın yapacağı şey çok basittir. Bu işin mahkeme yoluyla çözülmesine dahi gerek yoktur. Dün partimizin Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir’in yaptığı gibi kameraların önünde bilgisayarını açar ve üzerine kayıtlı tüm tapuları şeffaflıkla paylaşabilir. Adalet Bakanı kamuya malolmuş bir isimdir. Önemli bir koltukta oturmaktadır ve hakkındaki belgeli iddiaları, belgeleriyle tek tek yanıtlamak zorundadır” diye konuştu.

