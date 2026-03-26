Çorum Belediyesi ve Çorum Sanat Eğitim Derneği (ÇOSED) işbirliğiyle Veli Paşa Hanı önünde açılan sergi vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

Serginin açılışına Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, BARO Başkanı Turan Kalıpçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Puduhepa'nın tarihteki en güçlü kadın figürlerinden biri olduğunu söyledi. Kadının bu topraklarda çok değerli olduğunu belirten Yağbat, bunun da referans noktasının Puduhepa'dan alındığını sözlerine ekledi.

Hitit İmparatorluğu ve Mısır İmparatorluğu arasındaki tarihin ilk barış antlaşması Kadeş Barış Antlaşmasını mührüyle taçlandıran Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın tarihteki öneminden bahseden Yağbat, "Bu yüzden diyoruz ki bu topraklarda kadın her zaman çok önemli bir yere sahipti önemli olmaya da devam edecek. Çorum Belediyesi olarak bizler de kadın projelerimizle bunu sürdürmeye çabalıyoruz. Anne Dostu Şehir projemiz de bunlardan biriydi.

Şehrimizdeki kadınlarımızın hak ettiği değeri alabilmesi, kadının toplumdaki gücünü göstermek amacıyla düzenlediğimiz bu festival kadının sosyal, sanatsal ve tarih yaşamına dair pek çok etkinliği içinde barındırıyor." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ve BARO Başkanı Turan Kalıpçı konuşmasının ardından festivalde eserleri olan ressamlara teşekkür belgesi takdim etti.

34 ressamın 34 eserinin sergilendiği Pudduhepa Resim Sergisi yarından itibaren bazı okullarda sergilenmeye devam edecek.