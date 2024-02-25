Daha önce Ahlatcı Çorum FK’yı da çalıştıran Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, eski takımına 2-1 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, hakemleri eleştirdi.

22.haftada, sahalarında Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldıkları maçta hakemin kötü bir yönetim göstererek maçın önüne geçtiğini ifade eden İsmet Taşdemir, Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasında da benzer bir durum yaşadıklarına dikkat çekti ve “Hakemler maçın önüne geçmemeli” dedi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten İsmet Taşdemir, “Bu tip maçlarda hep şunu söylüyorum. Maçların önüne hakemlerin geçmemesi lazım. Yakın zamanda, Sakaryaspor maçında geçti, bu hafta bence burada da geçti. Dolayısıyla maçlardan sonra futbol konuşmamız lazım, oyunu konuşmamız lazım. Maalesef konuşamıyoruz çünkü kararlar net değil, doğru değil. Aynı kararlar bir yerde farklı başka bir yerde farklı oluyor. Bunlar biraz canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Buna da alışacağız artık mecburen. Çünkü alıştırıyorlar.

Geçen hafta Çorum’un verilmeyen penaltısı. Bu hafta verilenler, verilemeyenler. Her şey tartışmaya açık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Kazanmaya çalıştık, olmadı. Çorum Futbol Kulübü’nü de tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

SON HAFTAYA KADAR SÜRER

Ligin her geçen hafta daha zorlaştığına da vurgu yapan İsmet Taşdemir, “Her takım her takımı yenebiliyor. Dolaysıyla da zor maçlar bekliyor. Bir iki takımda alttan geldi. Şuanda 10 takımın play-off şansı var. 4-5 takımında direk çıkma şansı var. Burada Eyüpspor biraz farklı. Onlar çıktılar gibi. Lig ikinciliği, üçüncülüğü ve ilk yedi yarışı son haftaya kadar süreceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.