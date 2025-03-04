Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Şubat ayı enflasyon rakamının %2,27 olarak açıklandığını belirterek, “Resmi rakamlara göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun %6’lık artışı enflasyona yenildi ve enflasyon farkı şimdiden oluştu. Geri kalan 4 ay boyunca kamu görevlileri ve emeklilerimiz enflasyon karşısında yenilmeye ve geçim sıkıntısı çekmeye devam edecek” dedi.

Merkez Bankası’nın özellikle son 5 yıllık süreçte gelecek yıla ilişkin beklediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranı arasındaki uçurumun dikkatlerden kaçırılmaması gerektiğini kaydeden Okumuş, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İşverenin referans aldığı, hakemin sorgulama yetkisinin bulunmadığı bu oranlar; bugün emekçiyi enflasyon karşısında ezilmeye, gelir kayıplarımızı ise büyütmeye devam ediyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında en çok dikkatimizi çeken gıda enflasyonudur. Eş, dost, akraba ve komşularla sofralarda buluşacağımız şu günlerde; gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir.“Enflasyon kadar zam” hatasını dahi ısrarla kabul etmediğimiz bir zeminde, “enflasyon kadar zam dahi vermeme” yanlışının ısrarla hayata geçirildiği ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplara Kamu İşvereninin sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz.Sabit gelirliyi dar boğaza, yetkili sendikayı/konfederasyonu adaletsiz Hakem Kuruluna mahkum etmek; büyük ve güçlü Türkiye vizyon ve misyonumuzla tamamen ters düşmektedir.”