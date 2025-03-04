Başhekimin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni atanan Başhekim Erdal Komut’un beceriksizliğinden dolayı hastanede hastalar da mağdur doktorlar da mağdur. Başhekim doktorlara ve sağlık çalışanlarına mobbing uyguladığı için şimdiden iki doktor ayrıldı. Hastalarımızın daha fazla mağdur olmaması için, Başhekimin beceremediğini Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüzden rica ediyorum. Bir an önce gerekli önlemler alınsın” dedi.

“MR SIRASI 40 GÜN SONRAYA VERİLİYOR”

Hastanede 2 adet MR cihazı olduğunu ve en erken 40 gün sonraya MR randevusu verildiğini dile getiren Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Başhekim geçen hafta bir açıklama yaptı ‘Hastanemizde randevu sorunu yok. Randevu taleplerinin yüzde 80 oranında olumlu sonuçlandığını’ söyledi. Sayın Başhekim hiçbir şey yapmasın, bu açıklamasının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarındaki yorumları okusun yeterli. Başhekime ulaşamayan vatandaş randevu bulamadığını veya aylar sonraya randevu verildiğini sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. Romatoloji bölümünde tek doktor olduğu ve o doktorumuzun da ayağı kırıldığı için randevulu hastalar dahi bekletiliyor. Yine Kulak Burun Boğaz doktorundan, göz doktorundan randevu bulunamıyor. Hastanede uzman doktor eksiği devam ediyor. Endokrin doktoru aylardır yok. Halen de atanmıyor.

Hastanede 2 tane MR cihazı var. MR cihazı yetersiz olduğu ve ara sırada arızalandığı için hastalara 40 gün sonraya randevu veriliyor. Vatandaşlar ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor.

Yine Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi’ndeki PET Cihazı eski olduğu için sürekli arıza yapıyor ve PET çektirmek isteyen vatandaşlarımız Ankara başta olmak üzere diğer illere gidiyor. Dolayısıyla Çorum hak ettiği sağlık hizmetlerini alamıyor. Başhekimin beceriksizliğinden dolayı bu hastane bu durumda.

Hastalarımız daha fazla mağdur olmasın. Başhekimin beceremediğini Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüzden rica ediyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ

DOKTORLARA MOBBING İDDİASIDoktorlara mobbing yapıldığına dair iddiaların kendisine de ulaştığını belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Başhekim atandıktan sonra doktorlara ve sağlık çalışanlarına mobbing uyguladığına dair iddialar var. Kısa bir süre önce hastaneden ayrılan Radyoloji Doktoru Doç. Dr. Altan Güneş ve Acil Doktoru Prof. Dr. Ali Kemal Erenler’in ayrılış sebebinin Başhekim tarafından kendilerine uygulanan mobbing olduğu iddia ediliyor. Yine yıllardır hastanede çalışan personel ve hemşirelerin Başhekim atandıktan sonra sık sık yerlerinin değiştirildiği, mesai saatleri içerisinde mobbing uygulandığı da tarafımıza ulaşan iddialar arasında. Birileri çıkıp bu başhekime dur demezse zaten doktor eksiği olan hastanede doktor kalmayacak. Hemşireler ve sağlık çalışanları mutsuz bir ortamda görev yapacak. Sağlık çalışanlarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum ancak kötü yönetimden dolayı vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bir an önce gerekli cihazlar alınmalı, doktor atamaları yapılmalı, randevu sorunu gerçek anlamda çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu.