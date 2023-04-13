Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanacak maçta, İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Berkay Erdemir düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Berkay Erdemir’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Ahmet Şimşek ve Manisa bölgesinden Oğuz Akyüz yapacak. İzmir bölgesinden Oğuzhan Hamitoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Berkay Erdemir, hem Çorum FK’nın hem de Bayburt Özel İdare’nin ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)