Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maçta Çelik’in yardımcılıklarını Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe ile Hatay bölgesinden Mahmut Gülle yapacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta İstanbul bölgesinden Melih Aldemir ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN İKİNCİ KEZ MAÇINI YÖNETECEK

Orta hakem Davut Dakul Çelik, kariyerinde Arca Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Davut Dakul Çelik, Arca Çorum FK’nın 2023-2024 Sezonunun 23.haftasında, deplasmanda Sakaryaspor’a 3-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Çelik, Amed’in de daha önce 1 maçını yönetti. Diyarbakır temsilcisi, Çelik’in yönettiği maçta, 2017-2018 Sezonu 2.Lig Kırmızı Grup 9.hafta maçında, deplasmanda Sarıyer’e 1-0 yenildi.