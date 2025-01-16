Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 20.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 18 Ocak Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’la oynayacağı zorlu maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Turtay’ın yardımcılıklarını Adana bölgesinden Furkan Ürün ile Sakarya bölgesinden Suat Güz yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl ise maçta dördüncü hakem olarak alacak.

BODRUM MAÇINI YÖNETTİ

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonun 15.haftasında, deplasmanda Manisa FK’yı 1-0 yendiği maçta VAR hakemi olarak görev yapan Ömer Faruk Turtay, orta hakem olarak da kırmızı-siyahlı takımın geçen sezonun 7.haftasında, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

ÜMRANİYE b2’DE 2 YAPTI

Ömer Faruk Turtay, Ümraniyespor’un ise iki maçını yönetti. İstanbul temsilcisi sahasında oynadığı bu iki maçı da kazanırken, 2021-2022 sezonunda 1.Lig maçında Gençlerbirliği’ni 3-1, bu sezon ise Türkiye Kupası’nda Isparta 32 Spor’u 3-2 yendi.

29 yaşındaki Ömer Faruk Turtay, hakemlik kariyerinde bugüne kadar klasmanda 84 maçta düdük çalarken, bu karşılaşmaların 41’ini ev sahibi takımlar, 34’ünü deplasman takımları kazanırken, 9’u berabere bitti.