Geçen yılki mülki idare amirleri kararnamesi ile Çorum Vali Yardımcılığı’ndan Kastamonu Vali Yardımcılığı’na atanan Hakan Kubalı, önceki görev yaptığı ilde unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çorum Merkez Turgut Köyü Muhtarı Celal Kaya ve Eskiekin Köyü Muhtarı Hüseyin Karabıyık, Vali Yardımcısı Kubalı için hazırladıkları teşekkür plaketini, Kastamonu’ya kadar giderek kendisine sundular.

Hakan Kubalı, “Bir mülki idare amiri için en değerli armağan, tayin olduktan 6 ay sonra halkın temsilcileri tarafından hatırlanmaktır” dedi.