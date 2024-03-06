Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan, İl Teşkilatı yöneticileri, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyesi adaylarının katılımı ile seçim startını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunarak Atatürk Anıtı’nda verdi.

Zafer Partisi Belediye Başkan adayı Onan ve beraberindeki heyet daha sonra ise Lila Pastanesi’nde aday tanıtımı yaparak seçim beyannamesini açıkladı.

Yaklaşık 2.5 yıldır Çorum’da Zafer Partisi adına faaliyetler yürüttüklerini ve bu süreçte partilerinin varlığını hissettirdiklerini ve tanındıklarını kaydeden Bedii Onan son genel seçimde il genelinde 5 bin 532, Çorum merkez ise 3 bin 500 oy aldıklarını hatırlattı.

“Zafer Partisi çok fazla görünmese de bir dalga gibi geliyor. Mahalli seçimlerde toplum tarafından sürpriz olarak kabul görecek bir başarısını ortaya koyacağımıza inanıyorum” diye konuşan Bedii Onan, Çorum’un sorunlarına odaklandıkları bir seçim beyannamesi hazırladıklarını, popülist ve şimdilik olması mümkün bulunmayan projelerden uzak durduklarını vurguladı.

Çorum Belediyesi’nin maddi durumunu, gelir kaynağını, borç durumunu bilmediklerini, o nedenle uçuk vaatlerden uzak durarak Zafer Partisi’nin Belediyecilik anlayışı doğrultusunda projeler hazırladıklarını kaydeden Onan, yatırım olarak tek vaatlerinin ise ilimizin en önemli ihtiyacı olarak gördükleri Kongre ve Kültür Merkezi olduğunu bildirdi.



İsrafın önüne geçerek ihtiyaca göre harcamaya önem vereceklerini, yandaşlara ihale dağıtmayacaklarını, personel seçiminde ayrım yapılmayacağını, yolsuzluk ile sözde değil özde mücadele edileceğini ve geçmiş dönem harcamaların denetiminin yapılarak usulsüzlüklerin tespit edileceğini belirten Bedii Onan, “Şehircilik ve İmar; Sosyal Belediyecilik; Afet Planı; Halk Sağlığı, İktisadi Kalkınma Politikaları” başlıklarıyla hazırladıkları kitapçıktaki hedeflerini anlattı.

Siyaseten Atatürkçülüğü ve Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyen Zafer Partisi’nin politikaları doğrultusunda sığınmacılar ve kaçak göçmenlere belediye kaynaklarından destek sağlamayacaklarını, kent içi trafik sorunlarını çözmek adına Ulaşım Master Planı hazırlanacağını, Çevreyolu üzerine alt e üst geçitler yapılacağını, ruhsat ve her türlü ticari faaliyetlerde hemşerilerimizin hak ve menfaatleri gözeteceklerini, vatandaşın bir kuruş vergisinin bile boşa harcanmasına izin vermeyeceklerini anlatan Bedii Onan; “Her derde Zafer, her yerde Zafer” dedi.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.