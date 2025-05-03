Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre, Çorumda mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren 4-8 derece artacak. Sıcaklıklar yükselecek ancak gök gürültülü sağanak yağışlar önümüzdeki hafta da sürecek.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Cumartesi en düşük 3, en yüksek 19. Pazar günü en düşük 3 en yüksek 20. Pazartesi en düşük 7, en yüksek 22, salı en düşük 9 en yüksek 23, çarşamba günü ise en düşük 11, en yüksek 27 derece dolaylarında seyredecek. Çarşamba ve perşembe günü ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.