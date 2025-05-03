Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre, Çorumda mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren 4-8 derece artacak. Sıcaklıklar yükselecek ancak gök gürültülü sağanak yağışlar önümüzdeki hafta da sürecek.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?
Cumartesi en düşük 3, en yüksek 19. Pazar günü en düşük 3 en yüksek 20. Pazartesi en düşük 7, en yüksek 22, salı en düşük 9 en yüksek 23, çarşamba günü ise en düşük 11, en yüksek 27 derece dolaylarında seyredecek. Çarşamba ve perşembe günü ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Çorum ve ilçelerine 40 doktor atandı Çorum ve ilçelerine 40 doktor atandı

Editör: NURDAN AKBAŞ