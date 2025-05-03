AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya yaptıkları ortak açıklama ile Çorum merkez ve ilçelerine toplam 40 doktor atamasının yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, atanan doktorların 25’inin uzman, 15’inin ise pratisyen hekim olduğu belirtilerek, Çorum’da sağlık alanındaki hizmet kalitesinin artacağı ifade edildi. İl Başkanı Yakup Alar ve milletvekilleri, vatandaşların sağlık hizmetlerinde sorun yaşamaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre; Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Acil Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Histoloji ve Embriyoloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Nükleer Tıp, Plastik Rekonstrüktif Estetik, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Gastroenterolojisi, Genel Cerrahi ve Göz Hastalıkları branşlarında 12 uzman doktor ataması yapıldı.

Alaca Devlet Hastanesi’ne İç Hastalıkları, Üroloji ve 2 Pratisyen Hekim, Alaca Toplum Sağlığı Merkezi’ne ise 1 Pratisyen Hekim görevlendirildi. İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne Göz Hastalıkları, Kardiyoloji ve 4 Pratisyen Hekim, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile 1 Pratisyen Hekim atandı.

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji ile 5 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 7 doktor, Osmancık Devlet Hastanesi’ne Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uğurludağ Toplum Sağlığı Merkezi’ne ise 1 Uzman Aile Hekimi ataması yapıldığı bildirildi.

Alar, Ahlatcı ve Kaya, atamaların gerçekleşmesinde katkısı bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.