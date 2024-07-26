Geçtiğimiz sezonun devre arasında Iğdır FK'dan transfer edilen ve yarım sezon Çorum FK forması terleten Hakan Barış ile bu sezon öncesi yollar ayrıldı. Menajerleri aracılığı ile kendisine kulüp arayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu dün Elazığspor'lu yöneticiler ile bir araya geldi. Elazığ temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlayan Hakan Barış'ın bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

Hakan Barış, geçtiğimiz sezon Çorum FK forması ile 17 maça çıkarken, 1'de asist yapma başarısı gösterdi.

Editör: RIFAT KARA