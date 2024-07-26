İkinci etabın gayet verimli geçtiğini belirten Fettahoğlu, planlamalarında 2 hazırlık maç yapmak olduğunu ancak sadece 1 hazırlık maçı yaparak kampı tamamladıklarını belirtti. 29 Temmuz'da Çorum'da tekrar toplanıp lig hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Fettahoğlu, "Çorum'da bir hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz.Görüştüğümüz takımlar var. Bunlardan olumlu dönüş gelirse Çorum'da lig serüveni öncesi taraftarımıza açık olan bir hazırlık maçı oynayacağı. Transfer noktasında da Başkanımız titiz bir çalışma yürütüyor. Hocamızın raporu doğrultusunda en doğru oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Şuana kadar transfer ettiğimiz oyuncular da bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular.

Gelenler olduğu gibi ayrılan oyuncularımız da olacak. Hocamızın son etap öncesi yönetime sunacağı rapor doğrultusunda ayrılan veya kiralık göndereceğiz oyuncular olacak. Bu isimler de bir kaç güne netleşir" ifadelerini kullandı.



Editör: RIFAT KARA