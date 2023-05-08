Son 3 haftaya girerken şampiyonluk için 4 puana ihtiyaçlarının olduğunu ve bu puanlardan 1’ini aldıklarını kaydeden Hurşit Taşçı, “Bu beraberlik bir yol kazası değil. Çünkü bugün yenseydik, yine haftaya kalacaktı. Bir hafta erteledik diyelim. Haftaya zaten kendi evimizde, taraftarımın önünde oynayacağız. Zaten taraftarlarımız da ‘kendi evimizde kazanalım, şampiyonluğu kendi evimizde kutlayalım’ diyordu. Haftaya inşallah şampiyonluğu kutlayacağız.

Biz, birlik beraberlik içerisinde inandık, karakterli bir takımız. 4 puan aldık mı zaten şampiyon olacaktık. Bugün 1 puanını aldık, haftaya da 3 puanı alıp şampiyon olacağız, inandık yani.

Buraya gelen taraftarlarımız berabere kaldığımız için üzüldüler. Üzülmesinler, cefa çekti mi, sefasını da süreceğiz Allah’ın izniyle. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)