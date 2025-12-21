Sungurlu Uyanık Cami Diyanet Gençlik Merkezinde kız öğrenciler hafta sonlarını dolu dolu geçiriyorlar.

Uyanık Cami Gençlik Merkezi kız öğrencilere her hafta sonu hizmet vermeye devam ediyor. Kur’an Kursu Öğreticisi Meryem Güneruz rehberliğinde Dini ilimlerini öğrenen öğrenciler, el işi gibi çeşitli etkinliklerle de camiinin manevi atmosferinde hafta sonlarını güzelce değerlendiriyorlar.

Dersler, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'da başlayıp ikişer saat devam ediyor. Öğrenciler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de öğreniyorlar.

Muhabir: Haber Merkezi