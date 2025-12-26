Arca Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarının son hafta maçları bugün başlıyor. Haftanın açılış maçında Sakaryaspor’la Manisa FK karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Arca Çorum FK’ya 2-0 yenilerek 22 puanda kalan 14.sıradaki Sakaryaspor’la 20 puanla 17.sırada bulunan Manisa FK arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

9.RANDEVU

Öte yandan, Sakaryaspor’la Manisa FK bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Sakaryaspor, 2’sini Manisa FK kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sakaryaspor’un 10 golüne Manisa FK 7 golle cevap verdi.