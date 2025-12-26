Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ilk yarının son haftasında, 28 Aralık Pazar günü konuk olacağı Erzurumspor’la bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda Erzurum temsilcisinin bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

ERZURUM 5-1 ÖNDE

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren iki takım bugüne kadar 3.Lig’de 4, 1.Lig’de de 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 1’ini Arca Çorum FK, 5’ini Erzurumspor kazanırken, 2 karşılaşma berabere bitti. Arca Çorum FK attığı 7 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

3.LİGDE 1 PUAN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Erzurumspor’la ilk kez 2012-2013 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. 3.haftada Erzurum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Erzurumspor, 20.haftada da Çorum’da 3 puanı 3-0’lık skorla aldı.

İki takım, 2023-2024 Sezonunda bu kez 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. 17.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Erzurum’da oynanan 34.hafta maçını Dadaşlar 1-0 kazandı.

1.LİG’DE 4 PUAN

Arca Çorum FK ile Erzurumspor 9 yıl aradan sonra 2022-2023 Sezonunda bu kez 1.Lig’de rakip oldu. Sezonun 15.haftasında Çorum’da oynanan maçı 4-1 kazanan Arca Çorum FK, rekabetteki ilk ve tek galibiyetini aldı. Ligin 32.haftasında Erzurum’da oynanan maçı Erzurumspor 2-1 aldı.

Geçen sezon yine 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan 14.hafta maçını Erzurumspor 1-0 kazanırken, 33.haftada Erzurum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.