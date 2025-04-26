Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre yurt genelinde etkili olan bahar havası kendini yağmura bırakacak. Aynı zamanda hava sıcaklıkları da düşüş gösterecek.

ÇORUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çorum'd ise bugün mevzi yağışlar görülürken, en düşük sıcaklık 6 en yüksek 19 derece dolaylarında seyredecek. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, en düşük sıcaklık 7 en yüksek 19 derece dolaylarında seyredecek. Pazartesi parçalı bulutlu en düşük 6, en yüksek 14. Salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en düşük 2, en yüksek 14 derece olacak. Çarşamba günü ise bulutlu bir gün. En düşük 8, en yüksek 16 derece dolaylarında olacak.