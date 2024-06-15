Toprak Sanayi sektörünün duayenlerinden merhum Hacı Hasan Özsaraçoğlu’nun eşi Adil, Orhan Özsaraçoğlu, Süheyla Yarımca ve Hülya Altıaylık’ın anneleri Sanayici Kenan Yarımca ve Diş Hekimi Nail Altıaylık’ın kayınvalideleri olan Hacı Münevver Özsaraçoğlu’nun cenazesi, dün saat 11.30’da Özel Hastane’den alındıktan sonra Akşemseddin Cami’ne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkan Yarımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.