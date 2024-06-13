Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Hacı Karani Hazretleri'nin türbesi, ilçemizin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu önemli mekânın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldü. Restorasyon sürecinde, türbenin özgün mimari yapısına sadık kalınarak gerekli onarımlar ve yenilemeler yapıldı. Çalışmalar kapsamında türbenin iç ve dış cephelerinde detaylı temizlik ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, türbenin çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçiler için daha konforlu bir alan oluşturuldu. Engelli vatandaşlarımızın da rahatça ziyaret edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı. İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak, bu önemli restorasyon projesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Hacı Karani Hazretleri'nin türbesi, bundan sonra da manevi huzur arayan ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hacı Karani Hazretleri'nin türbesi yeniden ziyarete açıldı. Tüm halkımızı, bu manevi değeri yüksek mekanı ziyaret etmeye davet ediyoruz. İskilip Belediyesi olarak, ilçemizin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve yaşatma görevimizi sürdüreceğiz. Bu tür projelerle, İskilip'in zengin tarihini ve kültürel dokusunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. İskilip'in tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan İsmail Hakkı Efendi'yi de anmak isteriz. Hemşerimiz İsmail Hakkı Efendi, Kuvayı Milliye hareketinin önemli figürlerinden biri olarak bilinen, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında büyük rol oynamış bir müftüdür. Milli mücadeledeki katkıları ve halkı bilinçlendirme çabalarıyla hatırlanan İsmail Hakkı Efendi, ilçemizin gurur kaynaklarından biridir. Mekanları cennet olsun” dedi.

Editör: İHA AJANS