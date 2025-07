Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde önceki akşam gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, CHP önceki dönem İl Başkanları Gazi Özkubat, Hasan Suvacı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Şahin Polat’ın selamlama ve çerag uyandırması ile başlayan programda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Korosu’nun ezgileri ile devam edildi.

Emine Özten yönetimindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan semah ekibi sahne aldı.

Protokol konuşmaları ile devam edilen program aşure ve lokmanın dualanarak dağıtılması ile son buldu. Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi yanında yapımı devam eden Rıza Şehri projesi inşaatını da inceledi.

Toplumun tüm renklerini içine alan etkinlikte yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“BİZİM YOLUMUZ HAKTAN

YANA TARAF OLMAKTIR”

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada Muharrem orucu bittikten sonra Kerbela’dan bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerin ruhları için, onlara bıraktıkları değerlerin savunucuları olarak, çokluk içinde birliğin güzel bir örneği olan aşure ve lokmaları paylaştıklarını bildirdi. Şahin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları ile yapılan aşureleri paylaşacaklarını da belirterek; “Muhabbet gıdasından beslenin. Yolumuz Hak Muhammed Ali, Pir İmam Hüseyin’in yoludur. Erenlerin evliyaların yolu bizim yolumuzdur. Bizim yolumuz haktan yana taraf olmaktır. Muharrem ayı Yas-ı matemimizdir. Bu duygularla cümle canı selamlıyorum” diye konuştu.



“KERBELALAR OLMASIN”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy da aşure etkinliğine katılanları selamlayarak başladıoğı konuşmasında her yıl olduğu gibi bu yıl da aşurelerini ve lokmalarını paylaşmak için biraraya geldiklerini söyledi.

Kerbela duygusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek tüm Peygamberlerin müjdelendiği, neşe ve huzurun geldiği, Hicri takvimin en kutsal ayı Muharrem ayında Peygamber torunu Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının Kerbela’da şehit edildiğini hatırlatan Dede Nurettin Aksoy; “İşte biz bu acıyı Kerbela’dan bugüne Anadolu’da yüreğimizde taşıyarak, hissederek, bunu aşlara lokmaya çevirip ibadetlerimizi yerine getirmekteyiz. Bundan sonra da gönül gönüle birlik içinde dirlik içinde yaşamayı nasip etsin yüce Hak. Sizlere de sağlıklı huzur içinde bol bereketli güzel bir yaşam sunsun. Bir daha acılar yaşanmasın. Kerbelalar olmasın. Ve bizler de geleceğimiz aydınlık olsun. Aydınlık içinde gönül gönüle hep birlikte yaşamak dileğiyle” dedi.

AŞGIN: “EHLİBEYT

YOLDAŞINIZ OLSUN”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında katılımcıları selamladı. Ay yıldızlı al bayrağın altında böylesine birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin yaşandığı aşure gününde biraraya gelmekten dolayı Yüce Allah’a şükreden Aşgın, “Şöyle bir baktığımızda burada kardeşlik, birlik ve beraberlik var. Rabbimizden niyazımız şu olsun ki, aşure günü, Muharrem ayı, Hak Muhammed Ali hürmetine bu birlikteliğimiz dünya döndükçe sürsün. Buna ihtiyacımız var. Bugün ve bundan sonra her ne ihtiyaç olursa ben her zaman bu dergahın yanında hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kerbale şehitleri ile cennette inşallah beraberce Rabbimizin cemalini görelim. Ehlibeyt yoldaşımız olsun” dedi.

ÇALGAN: “AŞURE GÜNÜ BİRLİK

BERABERLİĞE KATKI SUNSUN”

Vali Ali Çalgan da güzel bir havada, güzel bir mekânda, gönlü güzel insanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının bugün olduğu gibi her daim güçlü kalmasını temenni etti. Aşure gününün birlik ve beraberliğimize katkı sunmasını hayırlara vesile olmasını dileyerek kendisine yapılan davetten dolayı memnuniyetini de dile getiren Vali Çalgan, Alevi inancının geleneğinin örfünde olan en güzel uygulamalarına şahitlik ettiklerini ifade etti. Çalgan; “Dostluk, kardeşlik, sevgi ve barışın hakim olduğu, ilimiz, ülkemiz ve bir dünyanın gelecekte de var olması dileğiyle. Aşurelerimizin bereketli olmasını semahların kabul olmasını temenni ederim” diye konuştu.