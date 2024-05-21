Başarılı eğitimci Muharrem Olukçu’nun müdürlük görevini yürüttüğü Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Resim ve Görsel Sanatlar ile Teknoloji Tasarım öğretmenlerinin büyük katkısı ile düzenlediği serginin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri Arslan Arslan, Müslüm Kılıç, Kutluhan Cüce, Ömer Özdemir başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.



Serginin açılışında öğretmenlerine katkıları için teşekkür eden Okul Müdürü Olukçu, okullarının sadece sınav odaklı bir eğitim-öğretim merkezi olmadığını dile getirdi. Öğrencilerini hayata hazırlayan, onların becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlayan, vatanını milletini seven bireyler olarak yetiştirme hedefi uyarınca faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Muharrem Olukçu; “Sergimizde geleceğin dikiş ustaları, tasarımcıları, mühendisleri, mimarlarını göreceksiniz” dedi.

Olukçu’nun açılışa katılanlara teşekkürünün ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından sergiyi gezen davetliler öğrencilerin onlarca tasarım ve projesini tek tek inceleyerek bilgi aldı.