Program Sungurlu Ulu Camii İmam Hatibi Hüseyin Marazoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Ulu Camii Müezzin Kayyımı Kenan Buyruk ve Murat Camii Müezzin Kayyımı Bayram Sarıtepeci İlahiler söyleyip, salavatlar getirdiler.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı dua ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Ergani'nin ezanı ile hacı adaylarına yönelik duygu dolu bir uğurlama programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Eroğlu hacı adaylarımızla teker teker kucaklaşarak vedalaştı.

Yakınlarıyla da vedalaşan 52 hacı adayı kutsal topraklara doğru yola çıktı. Öte yandan bu yıl ülkemizden 83 bin 430 vatandaşın hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gideceği belirtildi.