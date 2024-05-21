Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki genel güvenlik ile asayiş konularını içeren Mayıs ayı değerlendirme toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere İl Jandarma Komutanlığı tarafından güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Dağlı, jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetintaya ile kurum yetkilileri katıldı.

Ayrıca Çorum İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Emniyet, Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, Çocuk Şube konularını içeren Mayıs ayı değerlendirme Toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu düzeninin devamlılığının sağlanması konusunda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gayretli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Dağlı, çalışmaların aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Vali Dağlı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Editör: Haber Merkezi