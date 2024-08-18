Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemi Çağlar’ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Uğur Çadır ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Çağlar’ın Çorum sporuna büyük katkı sağladığına vurgu yapan Dernek Başkanı Çadır, eğitimde de Çorum’u hak ettiği yere getireceğini ifade etti.

Güreşçilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar ise, yeni sezonda katılacakları organizasyonda başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.