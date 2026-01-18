Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U17 Serbest Güreş Grup Birinciliği 14-15 Ocak tarihleri arasında Kars’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve güreşçinin mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’u yine Çorum Belediyespor Kulübü güreşçileri temsil etti.

Çorum Belediyespor güreşçilerinden Yusuf İltaş 51 kiloda, Cemil Efe Türk 65 kiloda, Osman Kaplan ise 70 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, 45 kiloda mindere çıkan Emirhan Karabıyık ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. T.Yiğit Sarıkaya 55 kiloda, M.Ali Boyraz 55 kiloda, Cengiz Latif 60 kiloda, Burak Ali Kılıç 92 kiloda ve Nedim Yasir Metin ise 110 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan güreşçiler oldular.

Toplamda 9 madalya kazanan Çorum Belediyespor güreşçileri daha önceki organizasyonlara olduğu gibi bu organizasyona da damga vurmayı başardı.