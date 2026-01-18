Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 12.hafta maçında Arca Çorum FK Ankara’da Alkulaspor ile karşı karşıya geldi. Gölbaşı Mogan 2 No’lu Saha’da oynanan günün ilk maçında U16’lar kozlarını paylaştı. 17.dakikada Baran ile 1-0 öne geçen ev sahibi Alkulaspor, 90.dakikada Görkem ile bir gol daha bularak maçtan 2-0 galip ayrıldı. Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U17’ler karşılaştı. 19.dakikada Hakan’ın attığı golle 1-0 geriye düşen Arca Çorum FK, 45.dakikada Çınar Neşe ile eşitliği sağlayarak soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi Alkulaspor 50.dakikada Hakan ile bir kez daha öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca kazanan 2-1’lik skorla Ankara temsilcisi oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Alkulaspor U16’larda puanını 16’a, U17’lerde ise 19’a yükseltti. Konuk Çorum FK ise U17’ler 24 puanda kalarak zirve yarışında büyük bir yara alırken, U16’larda ise 12 puanda kalarak haftayı yedinci sırada kapattı.

ALKULASPOR U16: 2-ÇORUM FK U16: 0

SAHA: Ankara Gölbaşı Mogan.

HAKEMLER: Furkan Oruç, Armağan Harmanşah, Süleyman Demir.

ANKARA ALKULASPOR U16: Eymen, Ali Egemen, Fikret, Çağrı Arda, Yiğit Efe, Ömrüm Ali, Baran, Tuna, Mahmut, Enes Malik, M.Kerem.

YEDEKLER: Berat Can, Deniz, Cemal, Emir, Furkan, Görkem, Aykut Alp, Y.Hamza, Hüseyin, Enes.

ARCA ÇORUM FK U16: Batın, Talha Mert, M.Buğra, Enes, Demir, M.Emin, M.Umut, Ramazan, Celal Ozan, Emir Musab, M.Ercan.

YEDEKLER: Kemal, Mert, M.Eren, Yiğit, Toprak, Kerem, Tolga.

GOLLER: Dk.17 Baran, Dk.90 Görkem.

ALKULASPOR U17: 2-ÇORUM FK U17: 1

SAHA: Ankara Gölbaşı Mogan.

HAKEMLER: Ali Pilavcı, Utku Demir, Yusuf Acar.

ANKARA ALKULASPOR U17: Haşim, Taylan Efe, Mahmut, Alaaddin, Yiğit Alp, Haldun Burak, Hakan, Eymen, A.Yiğit, A.Efe, Atilla.

YEDEKLER: Faruk, Arda, Kerem, Taha Arda, Efe Arda.

ARCA ÇORUM FK U17: Toprak, Gökalp, M.Emin, Çınar Neşe, Furkan, Yiğit Kaya, Berat, Kerem, Yiğit Kaplan, Çınar Temir, Yusuf.

YEDEKLER: Erdem, Atakan Can, Emir Alp, Adem Efe, Arda, Poyraz, Doruk.

GOLLER: Dk. 19 ve 50 Hakan (Alkulaspor), Dk.45 Çınar Neşe (Çorum FK)