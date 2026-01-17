Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 20.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de izledi. Maça hızlı başlayan Çorum’un efeleri file dibinde Aleksei ve Erenhan’ın etkili oyunu rakibi karşısında üstünlüğü eline alarak seti 25-19 kazandı. İkinci sette de taraftarının desteği ile rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 6 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan kopan rakibi karşısında tamamen kontrolü eline alan Çorum’un efeleri seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Sezonun ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı alan Sungurlu Belediyespor bu galibiyet ile puanını 36’a yükseltirken, Kocaeli temsilcisi ise 30 puanda kaldı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Vedat Kırçova, Safa Tarun.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Abdulsamet, Burak, Berke, A.Kaan, Eneshan, Mehmet Kantarcıoğlu, Mehmet Cam, Serkan.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: Efe, Metehan, Mustafa, İlker, Sina, Batuhan, Emre, Berkay, Nemanlmi, Eray, Alparslan, Ege.

SÜRE: 1 saat 22 dakika.

SETLER: 25-19, 25-19, 25-17.