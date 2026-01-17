Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde heyecan 21.hafta maçlarıyla devam ediyor.

Haftanın perdesi dün Arca Çorum FK ile Adana Demirspor arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçla açıldı.

BUGÜN 3 MAÇ VAR

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının ardından bugün 3 maç oynanacak. Saat 13.30’da başlayacak maçlarda, düşme hattında yer alan Hatayspor, son haftaların formda takımı Manisa FK’yı, Süper Lig’e yükselme hesapları yapan Bandırmaspor ise lig ikincisi Pendikspor’u konuk edecek.

Günün son maçı, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Esenler Erokspor’la Play-Off’u kovalayan Vanspor arasında oynanacak. İstanbul’da, Esenler Erekspor Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

LİDER AMED ERZURUM’DA

Yarın da 3 maç oynanacak olup, lider Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor’la günün açılış maçında karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 13.30’da başlayacak.

Saat 16.00’da başlayacak maçta, üst sıraları hedefleyen Boluspor, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Sarıyer’i konuk ederken, günün son maçı düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Saat 19.00’da başlayacak maçta Ümraniyespor’un konuğu Antalya temsilcisi Serikspor olacak.

PERDE BODRUM’DA KAPANACAK

21.haftanın son maçları 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak maçta, düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, gözünü Play-Off’a diken Başken temsilcisi Keçiörengücü’nü konuk edecek olup, haftanın kapanış maçında ise Süper Lig’e dönme hesapları yapan Bodrum FK, play-off hayali kuran Sivasspor’u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.