Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 20.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u konuk edecek. Üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yerleşen Çorum’un efeleri bugünkü maçı da kazanarak hem zirveden kopmak istemiyor, hem de rakibinden rövanşı almak istiyor. 33 puanlı Sungurlu Belediyespor ile 30 puanlı Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Vedat Kırçova yönetecek.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Fenerbahçe ile Arkasspor, Gümüşhane Şiran Akademi ile Ziraat Bankkart, Osmangazi Belediye ile Niksar Belediye, 1954 Adanaspor ile TVF Spor Lisesi karşı karşıya gelecek.