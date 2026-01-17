Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 21.hafta maçında Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor derbi maçta kozlarını paylaşacak. Lig’de iddiası kalmayan Çorum’un iki temsilcisi yarın (18 Ocak Pazar) Çorum’da prestij mücadelesi verecek. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

ARENASPOR SAMSUN’U AĞIRLIYOR

Öte yandan Çorum’un bir diğer temsilcisi Arenaspor ise 21.hafta maçında sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. Yarın (18 Ocak Pazar) Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.