Gülabibey Gençlikspor’un ligden çekilmesinin ardından 7 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yarın (18 Ocak Pazar) 5.hafta heyecanı yaşanacak. 5.hafta maçları öncesi yenilgisiz iki takımdan Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor Sungurlu’da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edeceği kritik karşılaşma Sungurlu İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak.

Saat 14.00’de oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise İskilip İlçe Sahası’nda İskilipspor ile H.E.Kültürspor, Dodurga İlçe Sahası’nda Dodurga Belediye Beyliğispor ile Alaca Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Ulukavakspor ise haftayı 3-0 hükmen galip kapatacak.