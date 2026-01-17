1.Amatör Küme’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sungurlu Belediyespor-Mimar Sinanspor maçını Çorum’un tecrübeli hakemlerinden İsmail Sırma’nın yöneteceği duyuruldu.
İşte hafta sonu oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
1.KÜME
Sungurlu Belediyespor-Mimar Sinanspor: İsmail Sırma, Mehmet Tuğluk, Fatih Koçak.
İskilipspor-H.E.Kültürspor: Muammer Tekmen, Uğur Koçak, Efe Ataç.
Dodurga Belediyespor-Alaca Belediyespor: Lütfican Arduç, Ömür Soytemiz, Yunus Emre Tok.
U18 LİGİ
Gençlerbirliği-Çorum Anadolu FK: Emre Alagöz, Olcay Çetin, Yunus Emre Yeşil.
GELİŞİM LİGİ
Çorum Buharaspor U17 (K)-Ladikspor U17 (K): Nuriye Çınar Bal, Efe Ataç, Mahmutcan Doğan.
Arca Çorum FK U14-Soysalspor U14: Hasan Berk Soytemiz, Recep Talha Arslaner, Mahmutcan Doğan.
Arca Çorum FK U15-Soysalspor U15: Muhammed Yıldırım, Olcay Çetin, Merve Kızılkaya.