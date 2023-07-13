MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, MÜSİAD Batum Şube Başkanı Hamza Köse ve şube üyesi iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenen program; Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Adjara Ticaret Odası Başkanı Giorgi Romanadze, Batum DEİK Başkanı Osman Çalışkan’ı makamlarında ziyaret edilerek başlandı.

Programın ikinci gününde MÜSİAD Batum Şube üye firması Geofibre iplik sanayi tesisleri ziyaret edilerek bölgedeki ticari gelişmeler ve ticari potansiyel hakkında istişarelerde bulunuldu. MÜSİAD Çorum, MÜSİAD Samsun Şube üyeleri ve Batum ekonomisinde önemli rol alan iş insanlarının katılımlarıyla B2B İş geliştirme toplantısı sonrası; Gürcistan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve üyeler arası ticaretin artırılmasına yönelik ortak kararlar alındı.