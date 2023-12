Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze, Başkan Yardımcısı Nugzar Mıkeladze, MÜSİAD Batum Şubesi Başkanı Hamza Köse ve Çorum MÜSİAD ve Batum MÜSİAD heyetinin bir araya geldiği ziyarette Çorum ile Gürcistan’ın ticaretinin artırılması için neler yapılabileceği istişare edildi.



“KAPIMIZ AÇIK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden TSO Başkan Yardımcısı Coşkun, ilimizin ekonomik yapısı ile ilgili heyetle sohbet etti. Gürcistan ile geçmişi eskiye dayanan iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Akif Coşkun, “Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu toplantımızın fikir alışverişi yapma ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağını umut ediyorum. İki ülkenin ortak hedefleri ve tarihten gelen işbirlikleri var. Sizlerle çok iyi olan ticari ilişkilerimizin yapacağımız işbirlikleriyle daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inancım tam. Oda olarak ticari işbirliğimizi geliştirmek adına da elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız” dedi.



TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı ihracat istatistiklerine göre ihracatımızın 190 milyon 777 bin dolar olduğunu, TR 83 Bölgesi illeri arasında ihracatla birinci sırada bulunduğumuzu ve bir önceki aya göre ihracatımızı yüzde 40.41 artırarak ülke genelinde en çok ihracat yapan 17. il olunduğunu da hatırlatan Coşkun; “2022’de hem TR-83 hem de Karadeniz bölgesinde ihracat yıldızlarından birisi olan Çorum, 2023 yılında da ihracatta bölgenin yıldızı olmaya devam ediyor. Çorum, Ekim ayında 190,8 milyon dolarlık ihracatıyla yine bölge lideri oldu. Çorum, 2022 yılının tamamında 1 milyar 886 milyon 894 bin dolarlık ihracatıyla Karadeniz Bölgesi’nin zirvesinde yer aldı. Çorum sanayicisi, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ili geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. TÜİK verilerine göre ihracatta 2021 yılını bölgenin yıldızı olarak tamamlayan Çorum, 2022 yılında da rekor düzeyde ihracat yaptı. 2023’te de bu rekor düzeyi korumaya devam ediyor.

Çorum, bölgesindeki illerde bulunan, ancak kendisinde bulunmayan lojistik imkansızlıklara rağmen rekor bir ihracata imza atmayı başardı. Bölgede hem havaalanı hem de demiryolu bulunan Samsun, Amasya ve Tokat gibi iller yer almasına rağmen Çorum’un 2022 ihracat rakamları tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.

Çorum, 2023 yılının ilk yarısında toplamda 735,9 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kent sanayicisi, Ocak ayında 119,5 milyon dolar, Şubat ayında 95,7 milyon dolar, Mart ayında 169,2 milyon dolar, Nisan ayında 107,3 milyon dolar, Mayıs ayında 115,3 milyon dolar, Haziran ayında 128,9 milyon dolar, Ağustos ayında 157,7 milyon dolar, Eylül ayında 135,9 milyon dolar, Ekim ayında ihracat 190,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



Şehir olarak yıllık 2022 yılının tamamında toplamda 1 milyar 886 milyon dolar ihracat yaptık. Dünyada neredeyse ihracat yapmadığımız ülke yok. Ziynet eşyalarından yumurtaya, ayakkabıdan şırıngaya, makarnadan banyo gereçleri ve makine ve makine aksamlarına kadar pek çok ürünler başında geliyor. Sizlerle olan ilişkilerimizi artırarak daha fazla ihracat yapmak için her türlü desteği vermeye, işbirliğini yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Çorum’da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Acara Özerk Cumhuriyeti TSO Başkanı Romanadze ve MÜSİAD Batum Şubesi Başkanı Köse ise yaptıkları konuşmada; “Türkiye bize en yakın ülke. Çok iyi ticari ilişkilerimiz var. Sizlerin tecrübelerinizi, birikimlerinizi ve imkanlarınızı biliyoruz. Türkiye’den gelen iş insanlarına da her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizleri kendi vatandaşlarımızdan ayırmıyoruz. İki ülke arasında da iş insanlarımıza katkı ve fırsat sağlayan ticari anlaşmalar da var. Ama bunlardan hala haberdar olmayan iş insanlarımız var. İş insanlarımıza bunları anlatıyoruz. Sizlere her zaman kapımız açık. Sizlerin de dediği gibi amacımız, yapacağımız işbirlikleriyle güçlü olan işbirliklerimizi daha da ileriye taşımak” görüşüne yer verdi.

Romanadze, “Serbest Ticaret Anlaşmalarımız sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve daha birçok ülkeye vergiden muaf bir şekilde ürün ihraç edebiliyoruz. Ham mamul ya da yarı mamulü Türkiye’den getirerek, Gürcistan’da işleyebilir, oradan birçok ülkeye gümrük vergisi ödemeden ihracat yapabilirsiniz. Bu avantajdan daha çok Türk sanayicisinin faydalanmasını istiyoruz. Biz iki ülkenin karşılıklı ticaretinin artması için her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Acara TSO Başkanı Giorgi Romanadze ve MÜSİAD Batum Şubesi Başkanı Hamza Köse ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif Coşkun anı takdiminde bulundu. Romanadze ve Köse, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.