“Kadın cinayetleri münferit değil, politiktir” diyen Özlem Güngör, kadınların yaşam haklarının görmezden gelindiğini ve iktidarın sessizliğinin bu cinayetleri cesaretlendirdiğini vurguladı.

Güngör, “Kadınları koruyamayanlar bu halkın vicdanında da, sandığında da hesap verecek. Hayatlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ”

Açıklamasında, TBMM’de görev yapan kamu çalışanı Saliha Akkaş’ın boşanmak istediği erkek tarafından 40’tan fazla bıçak darbesiyle öldürülmesini hatırlatan Özlem Güngör, koruma kararına rağmen kadının hayatının kurtarılamamasını “devletin sorumluluğu” olarak niteledi.

“Dün Saliha’yı, önceki gün Sinem’i, ondan önce Ayşe’yi kaybettik. Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti” diyen CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güngör, toplumun en temel sorunlarından birinin görmezden gelindiğini dile getirdi.

“KADINLAR HAYATTA KALMAK İÇİN DİRENİYOR”

Saliha Akkaş’ın saatlerce hayatta kalmak için mücadele ettiğini hatırlatan Güngör, bu cinayetlerin münferit değil sistematik olduğunu söyledi. “Kadınlar, çocuğunun gözleri önünde öldürülüyor ama yetkililer sadece izliyor” diyen Güngör, kadınların artık susmadığını ve bu düzene karşı mücadele ettiğini belirtti.

“Biz buradayız ve o çığlıkları duyuyoruz” diyerek tüm kadınların dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Güngör, kadın cinayetlerinin cezasızlık ve siyasi suskunlukla beslendiğine dikkat çekti.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR, 6284 UYGULANMALI”

Özlem Güngör, açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması ve 6284 sayılı yasanın etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Güngör “Boşanmak isteyen kadınlar, koruma kararına rağmen öldürülüyor. TBMM, kendi çalışanını bile koruyamıyorsa, hangi kadının yaşam hakkını koruyacak?” ifadeleriyle sistemin eksiklerine işaret etti. Kadınların yaşam mücadelesine karşı duyarsız kalan Aile Bakanlığı’nı da sert sözlerle eleştiren Özlem Güngör, “Kadınlar bu ülkede devrim yapacak. Özgür kadınların ülkesi, CHP iktidarında kurulacak” dedi.

“HAYATI SAVUNMAK İÇİN BAŞKALDIRIYORUZ”

“Baş kaldırıyoruz!” diyen Özlem Güngör, “Kadın cinayetlerine karşı sessiz kalmayacağız. Ne Saliha’nın ne de diğer kadınların adı bir daha cinayet dosyasına yazılmasın diye mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK