Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, olaya karışan personellerin ifadelerinin alındığını ve disiplin sürecinin başladığını söyledi. İstenmeyecek bir hadise yaşandığını hatırlatan Temur, "Konuyla ilgili gerek Valilik gerekse Özel İdare olarak biz de tahkikat başlattık. Bu olayla ilişiği olan personellerin gerekli ifadeleri alındı, disiplin süreçleri başladı. Bizde titizlikle takip ediyoruz. En kısa sürece neticelendirip, kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacak. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bu hatalar yaşanıyor. Bu hatalarda gözlerinin yaşına bakılmaması lazım. Biz de bakmayacağız. Gereği neyse, iş kanunlarına göre herkesin mesajı alacağı şekilde yapacağız. Bir daha da kimse böyle bir şeye tevessül etmeyecek." dedi.

Muhabir: Haber Merkezi