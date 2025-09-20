Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyeti, Ortaköy-Şapinuva ve Boğazköy-Hattuşa kazı alanlarında incelemede bulundu.

Enstitü Müdürü Lim Jong-Deock başkanlığındaki heyette Arkeoloji Miras Bölüm Başkanı Park Yoon-Jung, Kayseri'deki Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Seul Üniversitesinden Prof. Dr. Kim Jong-İl ve Prof. Dr. Shin Hee-Kweon ile idari görevliler yer aldı.

Heyet, Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek başkanlığında yürütülen Ortaköy-Şapinuva kazısı ile Prof. Dr. Andreas Schachner'in başkanlığında devam eden Boğazköy-Hattuşa kazı çalışmalarını gezerek bilgi aldı.

Çorum ile Güney Kore'nin Gimhae kenti arasında 2024'te imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında Hitit eserleri Güney Kore'de sergilenmiş, Seul'de de Hititler Uluslararası Akademik Konferansı düzenlenmişti.