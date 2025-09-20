Çorumlu hayırseverler, Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi’nin öncülüğünde yapımı devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatını desteklemek için bir araya geldi.

İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi bünyesinde yapımı süren Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatına hayırseverlerden destek sürüyor. hayırsever Lütfi Kara da daha önce de katkı sağladığı kurs inşaatı için bir kez daha bağışta bulundu.

Lütfi Kara, İl Müftülüğü’ne gelerek bağışını TDV Şubesi hesabına teslim etti. Bağış makbuzunu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın elinden alan Kara’ya teşekkür edildi. Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal ve TDV Çorum Şube görevlisi Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.

Müftü Yıldırım, hayırsever Lütfi Kara’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursumuz, geleceğin hafızlarının yetişmesine vesile olacak önemli bir eser. Bu hayırlı işe katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız” dedi.

Çorum’da hafızlık eğitiminin güçlenmesine katkı sunması hedeflenen Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatının, hayırseverlerin desteğiyle planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi.

