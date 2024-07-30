Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Murat Günay, Türkiye’nin Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Saddam olmadığını hatırlatarak “Ayağınızı denk alın. Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın “Nasıl Karabağ’a, Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Israel Katz sosyal medyadan karşılık vererek, “Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve İsrail’e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açık bir şekilde tehdit eden İsrailli bakana AK Parti İl Başkanı Günay tepki gösterdi. Türkiye’nin Irak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Saddam Hüseyin olmadığını kaydeden Günay, “ Ağzından çıkan sözleri kulağın duysun” diye konuştu.

“SONLARI HİTLER GİBİ OLACAK”

Murat Günay, Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı Erdoğan’ın gösterdiği haklı tepkiyi desteklediklerini belirterek, “İsrailli bakan haddini aşan açıklamalar yapıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Dünyanın gözü önünde katliam yapıyorlar ve bir de pişkin pişkin bunu savunuyorlar. Bu da yetmezmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyorlar. Ne Türkiye Irak, ne de Sayın Cumhurbaşkanımız Saddam Hüseyin…Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın,dediği gibi ‘Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Türkiye’de her zaman Filistin halkının ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

