“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen İl Başkanı Murat Günay, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Günay, İstiklal Marşımızın, yüreği vatan ve İstiklal sevgisiyle dolu şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde milletin ruhuna işleyen, bedeli ne olursa olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tarihin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti'nin işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelimelerle resmetmesi nedeniyle son derece özel, son derece kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Tarihimizi, milli karakterimizi ve onur mücadelemizi içinde barındıran İstiklal Marşımızın, geçmişten günümüze hür yaşayan Türk Milleti’nin özgürlüğüne pranga vurulamayacağını da tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdiğini kaydeden Günay, “Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk Milletine ve Türk Gençliğine rehber olmaya devam edecektir” dedi.

Günay, “Bu vesile ile İstiklal Marşı’mızın kabulünün 103. Yıldönümünü kutluyor, ömrünü vatana ve millete hizmete adamış, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları Şad olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ