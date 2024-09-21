Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri iki ayrı kaçakçılık operasyonuna imza attı.

İlk operasyonda, Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depoyu takibe aldı.

Depoda artan hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saçlarla çevrili ve korunaklı bu alanda fiziki arama gerçekleştirildi.

Yapılan baskın sonucunda, piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6 tonun üzerinde kıyılmış tütün, 487 bin 200 sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyanın pazarlanmasında kullanmak üzere hazırlanmış 3 bin 200 koliye el konuldu.

İkinci operasyonda, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir aracı takibe aldı. Kontrol kapsamında x-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada LPG tankına gizlenmiş, 23 paket içine preslenmiş 28 kilogram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Her iki olayla ilgili İzmir ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma yürütülüyor.

Editör: AA AJANS