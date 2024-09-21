Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 18 DN 202 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan 19 AEC 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Editör: İHA AJANS