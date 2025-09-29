Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova’daki evinde camdan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası intihar ve cinayet iddiaları gündeme gelirken, kızı Tuyan Ülkem’in ifadesi ve Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir’in değerlendirmeleri kamuoyunda kafa karışıklığı yarattı.

KIZI TUYAN ÜLKEM: “DENGESİNİ KAYBETTİ”

Olay sonrası ifade veren Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin ölümünü şu sözlerle anlattı: “Annem, Roman havası çalarken dans ediyordu. Alkollü olduğu için dengesini kaybetti ve açık olan camdan düştü.” Ülkem, kendisine yöneltilen “itme” iddialarını kesin bir dille reddetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA

Olaydan kısa süre önce evde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya yansıması, tartışmaları daha da büyüttü. Görüntülerde Güllü’nün evde müzik eşliğinde dans ettiği ve keyifli anlar yaşadığı görülüyor. Ancak görüntülerin ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Sosyal medyada “arka taraftan tokat sesi geldi”, “imdat dedi”, “aşağı atıldı” gibi iddialar dolaşmaya başladı.

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZDEMİR: “ŞÜPHELİ NOKTALAR VAR”

CNN Türk canlı yayınına katılan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, olayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Özdemir, yüksekten düşme vakalarının çoğunda şüpheli unsurlar bulunduğunu belirtti.

Özdemir’in dikkat çektiği noktalar: “Evdeki görüntülerde üçüncü bir şahıs iddiası ve “arka planda ses” söylentileri, Güllü’nün lavabodan çıktıktan sonra “Herkes tamam mı?” ifadesi, Ölümle sonuçlanan odasına doğru “hamle yapması”. Eski emniyet müdürü, bu detayların olayın seyrini değiştirebilecek kadar kritik olduğunu ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

CİNAYET Mİ, KAZA MI?

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir yanda kızının kaza beyanı yer alırken, diğer yanda uzmanların şüpheli bulduğu ayrıntılar cinayet ihtimalini gündemde tutuyor. Sosyal medyadaki söylentiler ise kamuoyundaki kafa karışıklığını artırıyor.