Çorum Merkez Mislerovacığı Köyü’nden Abbas Koygun'un kızı, Bektaşoğlu Köyü’nden Hasan Ateş'in eşi Güler Ateş vefat etti.

Yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Güler Ateş, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 11.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Çorum Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Ulumezar(ra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi