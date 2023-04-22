Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü’ne maddi ve manevi desteklemeye devam edeceklerini belirten Ahlatcı, yarın deplasmanda oynanacak olan 24 Erzincanspor maçı için kendisinden araç desteği isteyen taraftarların isteğini yerine getirdi.

Tribün liderleri öncülüğünde Erzincan’a gidecek taraftarlar için bir otobüs tahsis ettiğini belirten Ahlatcı'ya taraftarlar teşekkür etti.

"Güle güle gidin galibiyetle gelin" diyen Ahlatcı'nın bu davranışı taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. (Haber Merkezi)