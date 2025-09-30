Çorum’da medya sektörünün tanınmış kişiliklerinden Özgür Kolukısa’nın Doğa Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni kızı Gülden Kolukısa ile TED Koleji Sınıf Öğretmeni ve Drama eğitmeni Ali İsmailoğlu önceki gün düzenlenen törenle evlendi.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini ise İhsan Kantar ile Özge Akça yaptı.

Necla-Özgür Kolukısa ve Sema-Muzaffer İsmailoğlu çiftinin mutluluğuna ortak olan davetliler Gülden ile Ali çiftine de ömür boyu mutluluklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi