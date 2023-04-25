Adaylık sürecinin ardından seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Zeki Gül Alaca ziyaretleri kapsamında MHP Alaca Seçim bürosunu da ziyaret etti. Alaca MHP seçim ofisinde büyük bir ilgi ile karşılaşan Zeki Gül kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Cumhur ittifakı olarak bu seçimden de zaferle ayrılacaklarını belirten Gül “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakının yeniden kazanabilmesi adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Alaca’da çalışmalarımız devam ederken, bugün de ittifak ortağımız MHP seçim ofisini ziyaret ettik. Kalabalık bir şekilde bizleri ağırlayan tüm ittifak ortağımız seçmenlerine teşekkür ediyorum. Bu seçimden Cumhur İttifakı olarak zaferle ayrılacağımıza inancımız tam” dedi.

(Haber Merkezi)