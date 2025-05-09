İlçede havaların ısınmasıyla birlikte Alaca Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sulak alanlar, su birikintileri, rögarlar ve çöp konteynerleri gibi haşere üreme noktalarında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapıyor. Larvasit atımı, sivrisineklerin henüz yumurta ve larva evresindeyken kontrol altına alınmasını sağlayarak daha etkili bir sonuç elde edilmesini hedefliyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek. Çevre sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi

Editör: İHA AJANS